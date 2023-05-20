Новини | Дрони-камікадзе на півночі України, вибухи у Києві: ППО відбиває повітряну атаку Росії
Вночі 20 травня російська армія знову атакувала північ України дронами-камікадзе, які Москві передає союзний Іран для геноцидної війни проти українського народу. У Київській області по цих начинених вибухівкою мішенях працює протиповітряна оборона (ППО).
Приблизно о 00:40 вибухи пролунали в одному з районів Київської області.
За 10 хвилин потому Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки дронів і роботу сил ППО.
00:51. Навколо повітряного простору Києва працює ППО, пишуть в столичному гарнізоні.
01:02. Звуки вибухів у області. Також звуки української винищувальної авіації.
01:12. У Києві вибухи. У 01:16-01:19 знову.
01:22. Частий гуркіт вибухів над столицею продовжується. До 01:23 затихло.
01:28. Вибух в Києві.
01:34. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху 10-поверхової будівлі в Дарницькому районі Києва.
01:35. Загоряння внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці, пише мер Кличко. Пожежа на даху дев'ятиповерхового будинку в одному з ЖК площею приблизно 80 м2.
02:16. Було падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах.
Новина буде доповнена новими даними про атаку окупантів, якщо такі з'являться.
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"Шахед" – баражуючий боєприпас, він же дрон-камікадзе Shahed-131 або Shahed-136, виготовлений в Ірані та переданий Росії. У вересні 2022 року біля Куп'янська Харківської області було вперше збито такі БПЛА.
- Вночі 8 травня 2023 року в небі над Київською областю та столицею ППО розбила рекордну хвилю з 35 "шахедів". LIGA.net побувала в будинку, що постраждав від атаки, в Києві та поговорила з мешканцями.
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