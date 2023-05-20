Новости | Дроны-камикадзе над севером Украины. ПВО отражает новую "иранскую" воздушную атаку России
Ночью 20 мая российская армия вновь атаковала север Украины при помощи дронов-камикадзе, которые Москве передает союзный Иран для геноцидной войны против украинского народа. В Киевской области по этим начиненным взрывчаткой мишеням работает противовоздушная оборона (ПВО).
Приблизительно в 00:40 взрывы прогремели в одном из районов Киевской области.
Через 10 минут спустя Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе атаки дронов и работе сил ПВО.
00:51. Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО, пишут в столичном гарнизоне.
Новость будет дополнена новыми данными об атаке оккупантов, если такие появятся.
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"Шахед" – барражирующий боеприпас, он же дрон-камикадзе Shahed-131 или Shahed-136, изготовленный в Иране и переданный России. В сентябре 2022 года возле Купянска Харьковской области были впервые сбиты такие БПЛА.
- Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО разбила рекордную волну из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
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