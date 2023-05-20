Ночью 20 мая российская армия вновь атаковала север Украины при помощи дронов-камикадзе, которые Москве передает союзный Иран для геноцидной войны против украинского народа. В Киевской области по этим начиненным взрывчаткой мишеням работает противовоздушная оборона (ПВО).

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Приблизительно в 00:40 взрывы прогремели в одном из районов Киевской области.

Через 10 минут спустя Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе атаки дронов и работе сил ПВО.

00:51. Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО, пишут в столичном гарнизоне.

Взрывы на фоне воздушной тревоги могут быть следствием как "прилета" российского дрона-камикадзе или ракеты, так и звуками работы зенитно-ракетных комплексов ПВО. До сообщения военных/властей или появления достоверных свидетельств это остается неизвестным. Неофициальные Telegram-каналы во время тревог зачастую распространяют недостоверную информацию или откровенные фейки об угрозе ударов или ударах. Вот что категорически нельзя делать при таких атаках.

Новость будет дополнена новыми данными об атаке оккупантов, если такие появятся.

Смотрите также: Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

"Шахед" – барражирующий боеприпас, он же дрон-камикадзе Shahed-131 или Shahed-136, изготовленный в Иране и переданный России. В сентябре 2022 года возле Купянска Харьковской области были впервые сбиты такие БПЛА.

Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО разбила рекордную волну из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.