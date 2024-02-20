Враг снова атакует химическими гранатами Таврическое направление - Тарнавский

По словам командующего Тарнавского, и на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение отравляющих веществ

Александр Тарнавский (Фото: Facebook)

Армия России снова начала атаковать позиции Вооруженных Сил Украины на Таврическом направлении химическими гранатами. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его словам, и в Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ.

"Зафиксировано в общей сложности четыре сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия", - подчеркнул он.

В конце января спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что на Таврическом направлении армия России 29 января пять раз применила боеприпасы с ядовитыми веществами. Это, вероятно, ручные гранаты раздражающего действия К-51.

25 января капитан Рудик заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

20 февраля командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Волохов заявил, что штурмы россиян в районе Авдеевки фактически не заканчиваются никогда, армия России применяет всю номенклатуру вооружений, в том числе химическое оружие, ракеты, авиацию и пехоту.

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