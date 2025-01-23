Рютте: США мають продовжити допомагати Україні, Європа заплатить

"Щодо України, нам потрібно, аби США також залишалися залученими", – заявив генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання військової допомоги Україні й заявив, що Європа оплатить її. Слова посадовця на Всесвітньому економічному форумі у Давосі передає агенція Reuters.

Рютте заявив, що Альянс повинен більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво оборонної промисловості та брати на себе більшу частину витрат на допомогу Україні.

"Щодо України, нам потрібно, аби США також залишалися залученими... Якщо нова адміністрація Трампа бажає продовжувати постачання Україні з їхньої оборонно-промислової бази, рахунок оплатять європейці, я в цьому абсолютно упевнений, ми маємо бути готові зробити це", – розповів генсек.

Цей коментар прозвучав після того, як раніше цього тижня президент США заявив, що Європейський союз повинен робити більше для підтримки України.

Також у Давосі Рютте заявив, що життєво важливо, аби Росія не перемогла, оскільки це може призвести до того, що російський диктатор Володимир Путін "дасть п'ять" очільникам КНДР та Китаю.

"Ми дійсно маємо активізуватися, а не скорочувати нашу підтримку для України... Лінія фронту рухається у неправильному напрямку", – зазначив генсек НАТО.

18 грудня Рютте підтвердив початок роботи місії NSATU, котра фактично забирає у Штатів координацію допомоги для України. 19 січня президент Зеленський призначив бригадного генерала координувати допомогу у цій місії.

22 січня Рютте мав першу телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Рубіо. Генсек зазначив, що чекає можливості разом працювати щодо України, Росії та Китаю.