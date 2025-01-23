Рютте: США должны продолжить помогать Украине, Европа заплатит

"По Украине, нам нужно, чтобы США также оставались привлеченными", – заявил генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продлить поставки военной помощи Украине и заявил, что Европа оплатит их. Слова должностного лица на Всемирном экономическом форуме в Давосе передает агентство Reuters.

Рютте заявил, что Альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую часть расходов на помощь Украине.

"По Украине, нам нужно, чтобы США также оставались привлеченными... Если новая администрация Трампа желает продолжать поставки Украине с их оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно уверен, мы должны быть готовы сделать это", – рассказал генсек.

Этот комментарий прозвучал после того, как ранее на этой неделе президент США заявил, что Европейский союз должен больше делать для поддержки Украины.

Также в Давосе Рютте заявил, что жизненно важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что российский диктатор Владимир Путин "даст пять" главам КНДР и Китая.

"Мы действительно должны активизироваться, а не сокращать нашу поддержку для Украины... Линия фронта движется в неправильном направлении", – отметил генсек НАТО.

18 декабря Рютте подтвердил начало работы миссии NSATU, фактически забирающей у Штатов координацию помощи для Украины. 19 января президент Зеленский назначил бригадного генерала координировать помощь в этой миссии.

22 января у Рютте был первый телефонный разговор с новоназначенным государственным секретарем США Рубио. Генсек отметил, что ждет возможности вместе работать в отношении Украины, России и Китая.