У Трампа заявили, що США не зупинили допомогу Україні, а поставили на паузу

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, аби протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу у допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів. Про це він розповів під час дискусії на заході у Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR)

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"Думаю, найкраще, як я можу це описати, це як дати добрячого ляпаса впертому мулу. Ми привернули їхню увагу", – сказав чиновник.

При цьому він наголосив, що наразі ідеться про паузу, а не про завершення підтримки. "Далі все залежить від них самих", – заявив Келлог.

Він також підтвердив, що йдеться про призупинення обміну інформацією про переміщення російської авіації.

ДОВІДКА Президент Зеленський повідомляв, що Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо припинення допомоги. До того ж вже був прецедент, коли була зупинена гуманітарна та енергетична допомога, а наприкінці січня і військова. Але тоді вдалося все швидко відновити. Президент акцентував, що Україна встигла підготуватися до будь-яких сценаріїв.

"Ми даємо їм зрозуміти, що президент Трамп налаштований дуже серйозно. Ми збираємося закінчити цю війну, і це один із способів переконатися, що ви розумієте серйозність наших намірів, – додав спецпосланець. – Це важко? Звичайно, важко. Але це ж не те, що вони не знали, що це станеться. Їх чесно попередили, що це станеться. Я їм казав, і минулого тижня їм теж казали".

На думку Келлога, Україні вистачить озброєння, щоби протриматись до літа. "Вони мають можливість з тими засобами, які у них є, продовжувати вести боротьбу, робити це", – уточнив він.

"Давайте будемо відвертими. Як військовому мені байдуже, кого ви підтримуєте – Уганду, Руанду чи будь-кого іншого. Якщо ви забираєте таку підтримку, це, звісно, має значення. Ми це розуміємо. Але саме тому це й було зроблено", – сказав посадовець.