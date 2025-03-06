Головування у "Рамштайні" взяли на себе Німеччина та Британія, відбудеться менш ніж за місяць
Головування у форматі "Рамштайн" перейняли на себе міністри оборони Німеччини та Великої Британії, наступне засідання відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. Про це заявив очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус на пресконференції, передає Укрінформ.
"Мій британський колега Джон Гілі та я вирішили, що ми будемо разом співголовами Контактної групи з питань України, робота якої продовжуватиметься під нашим керівництвом", – розповів посадовець.
За його словами, важливою темою обговорень на сьогодні та впродовж наступних тижнів є "компенсація американської допомоги Україні, яка вже була скасована чи буде скасована у майбутньому".
Пісторіус нагадав, що у 2025-му Німеччина виділила близько 4 млрд євро допомоги Україні, й наголосив, що постачання від країни мають постійний та надійний характер.
"І я б хотів ще раз підкреслити: коли ми оголошуємо про якісь постачання чи заявляємо про виділення грошей, то це і надається насправді", – розповів міністр.
- 12 лютого у Брюсселі пройшло засідання формату "Рамштайн" під головуванням міністра оборони Британії Гілі. До того, як Трамп прийшов до влади, у групі головували США.
- Під час останнього засідання глава Пентагону Гегсет заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та її повернення до кордонів 2014 року.
- Міністр оборони Умєров відповів на слова Гегсета тезою про незмінність позиції України щодо членства в НАТО.