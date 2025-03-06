Головування у "Рамштайні" взяли на себе Німеччина та Британія, відбудеться менш ніж за місяць

Борис Пісторіус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Головування у форматі "Рамштайн" перейняли на себе міністри оборони Німеччини та Великої Британії, наступне засідання відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. Про це заявив очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус на пресконференції, передає Укрінформ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Мій британський колега Джон Гілі та я вирішили, що ми будемо разом співголовами Контактної групи з питань України, робота якої продовжуватиметься під нашим керівництвом", – розповів посадовець.

За його словами, важливою темою обговорень на сьогодні та впродовж наступних тижнів є "компенсація американської допомоги Україні, яка вже була скасована чи буде скасована у майбутньому".

Пісторіус нагадав, що у 2025-му Німеччина виділила близько 4 млрд євро допомоги Україні, й наголосив, що постачання від країни мають постійний та надійний характер.

"І я б хотів ще раз підкреслити: коли ми оголошуємо про якісь постачання чи заявляємо про виділення грошей, то це і надається насправді", – розповів міністр.

Читайте також Мерц заявив, що Німеччина може розблокувати понад 3 млрд євро допомоги Україні

12 лютого у Брюсселі пройшло засідання формату "Рамштайн" під головуванням міністра оборони Британії Гілі. До того, як Трамп прийшов до влади, у групі головували США.

Під час останнього засідання глава Пентагону Гегсет заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та її повернення до кордонів 2014 року.

Міністр оборони Умєров відповів на слова Гегсета тезою про незмінність позиції України щодо членства в НАТО.