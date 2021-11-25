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Ядерный еврозонтик НАТО в силе. Германия не будет просить США забрать свои боеголовки

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 15:22
Ядерный еврозонтик НАТО в силе. Германия не будет просить США забрать свои боеголовки - Фото
Фото: ЕРА

Новое правительство Германии, которое формируется в эти дни, не будет требовать убрать из страны ядерные боеголовки США. Слова о том, что ФРГ не выходит из соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия, содержатся в тексте трехпартийного коалиционного соглашения.

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Ранее в политикуме Германии раздавались голоса, что Берлину следует призвать Вашингтон убрать свои ядерные бомбы с территории страны. Такие заявления звучали от представителей СДПГ (партия заняла первое место на осенних выборах в парламент) и Союз 90/Зеленые (третье место).

Это вызывало обеспокоенность других стран-членов Альянса и стран по его восточному флангу. Также в ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может разместить ядерное оружие "восточнее Германии", если Берлин откажется от американских боеголовок.

Однако в итоге подписанты коалиционного документа согласились, что "пока ядерное оружие играет роль в стратегической концепции НАТО, Германия заинтересована в участии в стратегических обсуждениях и процессах планирования".

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"На фоне продолжающейся угрозы безопасности Германии и Европы мы особенно серьезно относимся к озабоченности наших государств-партнеров из центральной и восточной Европы и привержены поддержанию надежного сдерживающего потенциала", – подчеркнули там.

СПРАВКА. Около 20 американских ядерных боеголовок находятся на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц, где также базируется эскадрилья истребителей Tornado ВВС Германии. Берлин обязуется предоставлять самолеты Tornado (единственные немецкие самолеты, способные нести ядерное оружие). Взамен ФРГ получает право голоса при планировании операций НАТО с ядерным оружием.

В новом правительстве ФРГ заявили, что намерены "укреплять европейский фланг НАТО и работать над более интенсивным сотрудничеством между НАТО и ЕС".

Члены коалиции в ФРГ (фото – ЕРА)

Между тем, коалиция заявляет, что "нам нужна наступательная политика в области разоружения, и мы хотим играть ведущую роль в укреплении международных инициатив в области разоружения и режимов нераспространения".

"Нашей целью остается мир, свободный от ядерного оружия, и, как следствие, Германия, свободная от ядерного оружия. <...> Мы за переговоры между США и Россией о полном разоружении в субстратегической сфере. <...> Мы будем конструктивно поддерживать ДНЯО как наблюдатели (а не как члены)", – говорится в тексте.

  • В апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
  • В августе стало известно, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
  • 17 октября FT сообщили, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету. В КНР это отрицают.
  • 28 октября глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил против вывода ядерного оружия из Германии, так как "последствия для ЕС могут быть катастрофическими" из-за реакции Москвы.

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Евгений Пилипенко
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Германия геополитика нато ядерное оружие бундесвер сдерживание боеголовка
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