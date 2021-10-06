Госдепартамент США впервые с 2016 года опубликовал данные об американском ядерном арсенале
Впервые с 2016 года Госдепартамент США опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок в арсенале страны. Об этом сообщает Голос Америки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 30 сентября 2020 года США располагали 3750 активными и неактивными ядерными боеголовками. Это на 55 зарядов меньше, чем в 2019 году, и на 72 заряда меньше, чем в 2017-м.
Журналисты отмечают, что это самый низкий показатель с 1967 года, когда в рзгаре была холодная война с СССР. Тогда на вооружении США было более 31 000 ядерных зарядов.
"Повышение прозрачности информации о ядерных арсеналах государств имеет важное значение в плане нераспространения ядерного оружия и разоружения", – заявили в Госдепартаменте.
Дональд Трамп, занимавший должность президента США с января 2017-го по январь 2021-го, запрещал публикацию информации о ядерном арсенале страны.
- В феврале 2011 года вступил в силу договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией.
- 3 февраля 2021 года США и Россия продлили его действие на пять лет.
Комментарии