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Госдепартамент США впервые с 2016 года опубликовал данные об американском ядерном арсенале

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 17:20
Госдепартамент США впервые с 2016 года опубликовал данные об американском ядерном арсенале - Фото
Ядерная ракета в шахте (фото — Braydon Williams, USAF)

Впервые с 2016 года Госдепартамент США опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок в арсенале страны. Об этом сообщает Голос Америки.

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По состоянию на 30 сентября 2020 года США располагали 3750 активными и неактивными ядерными боеголовками. Это на 55 зарядов меньше, чем в 2019 году, и на 72 заряда меньше, чем в 2017-м.

Журналисты отмечают, что это самый низкий показатель с 1967 года, когда в рзгаре была холодная война с СССР. Тогда на вооружении США было более 31 000 ядерных зарядов.

"Повышение прозрачности информации о ядерных арсеналах государств имеет важное значение в плане нераспространения ядерного оружия и разоружения", – заявили в Госдепартаменте.

Дональд Трамп, занимавший должность президента США с января 2017-го по январь 2021-го, запрещал публикацию информации о ядерном арсенале страны.

  • В феврале 2011 года вступил в силу договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией.
  • 3 февраля 2021 года США и Россия продлили его действие на пять лет.
Денис Юдин
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Госдепартамент США дональд трамп ядерное оружие ядерный арсенал
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