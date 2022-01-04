Китай потребовал сокращения запасов ядерного оружия России и США

Гендиректор департамента по контролю за вооружением Китая Фу Конг призвал Москву и Вашингтон сократить свои запасы ядерного оружия. Его заявление прозвучало после того, как пять постоянных членов Совета Безопасности ООН пообещали предотвратить распространение ядерного оружия, сообщает канал Euronews.

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Фу Конг заявил, что США и Россия владеют 90% ядерных боеголовок в мире. Поэтому, по его словам, страны "должны сократить свои запасы необратимым и юридически обязывающим способом".

Однако, сообщил чиновник, Пекин продолжит "модернизировать свой ядерный арсенал по соображениям о надежности и безопасности". Он пояснил, что эти меры необходимы, потому что "ядерное оружие тоже стареет" и его нужно обновить, чтобы был "сдерживающий фактор".

Фу Конг также опроверг заявления Вашингтона о "скором наращивании ядерного арсенала" в Китае.

"Китай всегда принимал политику неиспользования ядерного оружия первыми, и мы поддерживаем наш ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для нашей национальной безопасности", – сказал он.

СПРАВКА. По По данным Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), в январе 2021 года США имели 5550 единиц ядерного оружия, Китай – 350. Россия имеет 6255 единиц. Пекин, отклоняя приглашение Вашингтона присоединиться к американо-российским переговорам по сокращению ядерного оружия, аргументирует свой отказ тем, что арсенал Китая намного меньше.

3 января 2021 года лидеры США, Китая, России, Британии и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

На встрече США-Россия 10 января одной из главных тем будет контроль над ядерным оружием.

Марина Тищенко

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