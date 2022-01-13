Переговоры России с Западом. В Вене закончился последний раунд в формате ОБСЕ
В Вене завершился третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы к США и НАТО. Сегодня общение проходило в рамках постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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"Мы собрались сегодня в Вене, чтобы начать еще один год работы, которая имеет одну главную цель: принести мир людям, живущим в районе от Ванкувера до Владивостока", – сказал глава ОБСЕ и МИД Польши Збигнев Рау.
"Крайне важно найти способ с помощью дипломатии, чтобы снять эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества", – заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.
11 января 2022 года первый переговоров прошел США-Россия прошел в Женеве.
12 января в Брюсселе второй раунд переговоров прошел в рамках Комиссии НАТО-Россия, которые длились около трех часов. На них планировалось обсуждать европейскую безопасность, особенно ситуацию с российскими войсками вокруг Украины.
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