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Переговоры России с Западом. В Вене закончился последний раунд в формате ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 13:54
Переговоры России с Западом. В Вене закончился последний раунд в формате ОБСЕ - Фото
ОСБЕ (Фото – osce.org)

В Вене завершился третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы к США и НАТО. Сегодня общение проходило в рамках постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"Мы собрались сегодня в Вене, чтобы начать еще один год работы, которая имеет одну главную цель: принести мир людям, живущим в районе от Ванкувера до Владивостока", – сказал глава ОБСЕ и МИД Польши Збигнев Рау.

"Крайне важно найти способ с помощью дипломатии, чтобы снять эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества", – заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Переговоры России с Западом. В Вене закончился последний раунд в формате ОБСЕ

11 января 2022 года первый переговоров прошел США-Россия прошел в Женеве

12 января в Брюсселе второй раунд переговоров прошел в рамках Комиссии НАТО-Россия, которые длились около трех часов. На них планировалось обсуждать европейскую безопасность, особенно ситуацию с российскими войсками вокруг Украины.

Александр Матвиенко
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