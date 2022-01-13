Переговоры России с Западом. В Вене закончился последний раунд в формате ОБСЕ

В Вене завершился третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы к США и НАТО. Сегодня общение проходило в рамках постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новость дополняется...

"Мы собрались сегодня в Вене, чтобы начать еще один год работы, которая имеет одну главную цель: принести мир людям, живущим в районе от Ванкувера до Владивостока", – сказал глава ОБСЕ и МИД Польши Збигнев Рау.

"Крайне важно найти способ с помощью дипломатии, чтобы снять эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества", – заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

11 января 2022 года первый переговоров прошел США-Россия прошел в Женеве.

12 января в Брюсселе второй раунд переговоров прошел в рамках Комиссии НАТО-Россия, которые длились около трех часов. На них планировалось обсуждать европейскую безопасность, особенно ситуацию с российскими войсками вокруг Украины.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.