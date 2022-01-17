Украина и НАТО обновили меморандум о техническом сотрудничестве

Североатлантический Альянс и Украина обновили 17 января меморандум о техническом сотрудничестве. Сообщение об этом размещено на сайте НАТО.

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Новую версию Меморандума о сотрудничестве в технологической сфере Украина подписала с Агентством связи и информации НАТО (NCI).

"Мы будем углублять взаимодействие с Украиной, чтобы способствовать модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг, а также определить области, в которых может потребоваться обучение персонала", - сказал генеральный менеджер NCI Людвиг Декампс.

Глава миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко отметила, что при поддержке НАТО Украина планирует "внедрять современные информационные технологии в систему управления ВСУ".

Наблюдательный совет NCI утвердил первое соглашение с Украиной в 2015 году. В его рамках в декабре 2018 года ВСУ получили системы защищенной связи, которые используются и сейчас.

В рамках этого же соглашения была разработана Региональная программа обеспечения безопасности воздушного пространства (RASP) НАТО-Украина для раннего оповещения и координации в отношении угроз воздушному пространству, а также Инициатива по обмену знаниями, в рамках которой проводились обучение, семинары и экспертизы для модернизации оборонного потенциала Украины.

15 января глава миссии Украины при НАТО заявила, что Альянс "продвигает" два направления работы для предотвращения российской агрессии – участие в подготовке пакета санкций против России и военно-техническая поддержка ВСУ.

Сергей Бережной

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