Посол в НАТО рассказала о "двух треках для поддержки Украины" со стороны Альянса – видео

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Альянс "продвигает" два направления работы для предотвращения российской агрессии – это участие в подготовке пакета санкций против России и военно-техническая поддержка ВСУ. Об этом она сказала в интервью Голосу Америки.

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"Я вижу позитив (для Украины - ред.) той работы, которая сейчас ведется НАТО, в том, что они продвигают "два трека" – участие в разработке санкционного механизма на случай вооруженного нападения на Украину, и параллельно обговариваются способы военно-технической поддержки Вооруженных сил Украины, чтобы мы лучше были готовы к самозащите", – сказала Галибаренко.

Она отметила, что параллельно продолжаются и сотрудничество в других формах – Украина принимает участие в совместных учениях и тренингах, в Украине работают западные инструкторы, эксперты помогают противостоять гибридным угрозам, которые, по мнению посла, для дестабилизации ситуации в стране являются "не менее опасными, чем привычное наступление вооруженных сил".

Ранее посол при НАТО, комментируя итоги серии переговоров США, Альянса и ОБСЕ с Россией, сказала, что "даже "адвокаты России" в Европе не поддержали Кремль".

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Сергей Бережной

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