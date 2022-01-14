UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Даже "адвокаты России" в Европе не поддержали Кремль – посол Украины при НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 13:03
Даже
Наталия Галибаренко (Скриншот из видеозаписи)

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко положительно оценила переговоры с Россией, так как ультиматумы Москвы о нерасширении Альянса были отвергнуты, и даже "сильные адвокаты" диалога с РФ четко выдвигают условия такого диалога. Об этом она сказала в интервью Суспільному.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я даже больше довольна сейчас, чем я этого ожидала", – сказала Галибаренко, комментируя переговоры Запада с РФ.

Она подчеркнула, что все требования, которые были предъявлены в ультимативном характере, и касались гарантий нерасширения НАТО, особенно на восток за счет Украины и Грузии, – все это было отвергнуто.

По словам посла, с самого начала у Запада не было таких надежд на какие-либо прорывы по итогам переговоров, так как "стороны слишком далеки в своих позициях".

Читайте также: Блинкен: Прорыва от переговоров не ждали. Если Путин выберет агрессию, мы полностью готовы

"С самого начала было очевидно, что то, что было выброшено через интернет (требования России о "гарантиях безопасности", – ред.) – это не переговорная позиция. Это фактически ультиматум take it or leave it – берите или до свидания", – сказала посол, добавив, что в связи с этим никто не ждал достижения каких-то договоренностей на переговорах.

Комментируя позиции разных стран-членов Альянса к дальнейшим отношениям с РФ, Галибаренко сказала: не секрет, что в НАТО есть страны, больше выступающие за диалог, и они являются "сильными адвокатами" разговора с Россией.

"В чем позитив, это было вчера на заседании, даже страны, выступающие за диалог, четко выдвигают условия такого диалога. Переговоры не могут проходить на базе ультиматума РФ", – заявила посол.

Читайте также: Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато переговоры агрессия рф Наталья Галибаренко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 