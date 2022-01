Даже "адвокаты России" в Европе не поддержали Кремль – посол Украины при НАТО

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко положительно оценила переговоры с Россией, так как ультиматумы Москвы о нерасширении Альянса были отвергнуты, и даже "сильные адвокаты" диалога с РФ четко выдвигают условия такого диалога. Об этом она сказала в интервью Суспільному.

"Я даже больше довольна сейчас, чем я этого ожидала", – сказала Галибаренко, комментируя переговоры Запада с РФ.

Она подчеркнула, что все требования, которые были предъявлены в ультимативном характере, и касались гарантий нерасширения НАТО, особенно на восток за счет Украины и Грузии, – все это было отвергнуто.

По словам посла, с самого начала у Запада не было таких надежд на какие-либо прорывы по итогам переговоров, так как "стороны слишком далеки в своих позициях".

"С самого начала было очевидно, что то, что было выброшено через интернет (требования России о "гарантиях безопасности", – ред.) – это не переговорная позиция. Это фактически ультиматум take it or leave it – берите или до свидания", – сказала посол, добавив, что в связи с этим никто не ждал достижения каких-то договоренностей на переговорах.

Комментируя позиции разных стран-членов Альянса к дальнейшим отношениям с РФ, Галибаренко сказала: не секрет, что в НАТО есть страны, больше выступающие за диалог, и они являются "сильными адвокатами" разговора с Россией.

"В чем позитив, это было вчера на заседании, даже страны, выступающие за диалог, четко выдвигают условия такого диалога. Переговоры не могут проходить на базе ультиматума РФ", – заявила посол.

Оксана Житнюк

