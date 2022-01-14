Блинкен: Прорыва от переговоров не ждали. Если Путин выберет агрессию, мы полностью готовы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не ждали прорывов от переговоров с Россией, однако если РФ выберет путь агрессии, Запад полностью готов к этому. Об этом он сказал в интервью радиостанции NPR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы к этому полностью готовы. Мы потратили недели, а то и месяцы, работая в очень тесной координации с союзниками и партнерами в G7 и ЕС", – сказал Блинкен.

Он не стал конкретизировать ответные действия Запада в случае дальнейшей агрессии России, но отметил, что когда речь идет о санкциях и мерах по необходимому оборонительному укреплению Украины, оборонительному усилению НАТО, Запад "планирует вещи, которые не делались в прошлом".

Читайте также: У НАТО готов план на случай российского вторжения в Украину – Столтенберг

По мнению Блинкена, россияне достаточно хорошо знают многие меры, которые сейчас обсуждаются и разрабатываются, и сейчас вопрос только в том, какой путь выберет Москва. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты и союзники заинтересованы в дипломатическом пути решения ситуации, но "полностью готовы, если они (россияне, – ред.) выберут агрессию".

Также Блинкен предположил, что президент РФ Владимир Путин сейчас "смотрит, что может сработать, а что нет". Он допустил, что российский лидер еще сам не до конца решил, что собирается делать.

"Если он решит возобновить агрессию против Украины, это будет иметь последствия. Он должен учитывать все это. Мы не можем принимать эти решения за него, но мы можем прояснить, каковы будут результаты того или иного пути", – заявил госсекретарь США.

Читайте также: Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.