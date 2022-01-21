Блинкен о встрече с Лавровым: РФ хочет решить проблемы, которые сама же и создавала годами

Встреча в Женеве не была переговорами, это был скорее обмен озабоченностью сторон относительно сложившегося положения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.

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Госсекретарь сказал, что США и Россия продолжат сопоставление позиций, но напряженность ситуации не позволяет затягивать этот процесс. Поэтому он рассчитывает, что Россия даст ответ на инициативы Запада в течение ближайших дней.

Со своей стороны США намерены по просьбе России передать ранее озвученные предложения в письменном виде. Следующая встреча должна состояться после того, как Россия ознакомится с документами, которые она запросила.

Блинкен еще раз подчеркнул, что Запад в переговорах с Россией не намерен отступать от принципов, которые были ранее озвучены: каждая страна может вести суверенную политику в части выбора союзов, в которых она хочет участвовать; вопрос расширения НАТО является делом только НАТО и стран, которые намерены вступить в Альянс; и что никаких переговорах об Украине без участия Украины быть не может.

Блинкен сказал, что спросил Лаврова, почему Россия в последние годы приложила столько усилий к тому, чтобы усложнить свое положение, ухудшить отношения с соседями, неужели чтобы потом с таким напряжением решать проблемы, которые она же сама и создала?

До 2014 года и аннексии Крыма у России были стабильные отношения с Украиной и достаточно широкая общественная поддержка в ней, но агрессия России все это свела почти у нулю.

То же самое с поддержкой России в Европе – даже до последнего времени в ЕС были силы, которые высказывались в пользу России, но из-за последних шагов Кремля в отношении НАТО и Евросоюза и концентрации сил на границе с Украиной эта поддержка практически исчезла.

И теперь Россия пытается усилить свою безопасность – после того, как она ее столь эффективно и последовательно ослабляла на протяжении нескольких лет.

Лавров после переговоров заявил, что на следующей неделе США предоставят свои предложения в ответ на требования России по нерасширению НАТО на восток.

На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

Британия с середины января 2022 года передает Украине тысячи гранатометов: в Борисполе ежедневно разгружают самолеты.

В ночь на 20 января США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине.

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Сергей Бережной

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