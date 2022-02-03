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Макрон весь день на телефоне: вечером переговоры с Путиным, потом с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 12:59
Макрон весь день на телефоне: вечером переговоры с Путиным, потом с Зеленским - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня вечером проведет телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Владимиром Зеленским. Президентские планы на день указаны в расписании на его официальном сайте.

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Телефонный разговор с Путиным запланирован у Макрона на 18.00 (17.00 по Киеву), а через полтора часа – звонок Зеленскому.     

О темах переговоров в графике Макрона ничего не сказано, однако перед ними он будет говорить по видеосвязи с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем, а затем по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

  • 30 января 2022 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия".
  • 2 февраля он же сказал в телеинтервью, что "ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении. 

Сергей Бережной
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