Макрон весь день на телефоне: вечером переговоры с Путиным, потом с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня вечером проведет телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а затем с президентом Владимиром Зеленским. Президентские планы на день указаны в расписании на его официальном сайте.

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Телефонный разговор с Путиным запланирован у Макрона на 18.00 (17.00 по Киеву), а через полтора часа – звонок Зеленскому.

О темах переговоров в графике Макрона ничего не сказано, однако перед ними он будет говорить по видеосвязи с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем, а затем по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

30 января 2022 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия".

2 февраля он же сказал в телеинтервью, что "ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении.

Сергей Бережной

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