UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Франции: Ситуация "очень серьезная", но Кремль еще не принял решение о вторжении

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 12:31
Глава МИД Франции: Ситуация
Жан-Ив Ле Дриан (Фото - скриншот из трансляции)

Ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении. Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не буду скрывать, ситуация очень серьезная. На границах Украины сосредоточены десятки тысяч военных, в ближайшие дни пройдут учения в Беларуси с российскими войсками. Все вместе это выглядит как подготовка ко вторжению," – сказал министр.

В то же время, отметил Ле Дриан, "пока нет информации о намерении президента Путина начать действовать". Министр считает, что в Кремле еще не выбрали между переговорами и началом военных действий. 

Министр считает, что сценарий переговоров вполне возможен. Он напомнил, что на недавней встрече советников "нормандской четверки" был достигнут определенный прогресс в направлении деэскалации. "Небольшой прогресс, но мы можем и дальше двигаться в этом направлении", – сказал Ле Дриан.

14 января после встречи глав МИД стран Евросоюза во французском Бресте Ле Дриан объявил, что вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок намерен "в ближайшее время" побывать на линии разграничения на Донбассе. Они планируют приехать в Украину 7 и 8 февраля.

30 января Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия. 

Читайте также: У Байдена сравнили Путина с лисой в курятнике

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России франция дипломатия нормандский формат Жан-Ив Ле Дриан деэскалация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 