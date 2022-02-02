Глава МИД Франции: Ситуация "очень серьезная", но Кремль еще не принял решение о вторжении
Ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении. Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
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"Не буду скрывать, ситуация очень серьезная. На границах Украины сосредоточены десятки тысяч военных, в ближайшие дни пройдут учения в Беларуси с российскими войсками. Все вместе это выглядит как подготовка ко вторжению," – сказал министр.
В то же время, отметил Ле Дриан, "пока нет информации о намерении президента Путина начать действовать". Министр считает, что в Кремле еще не выбрали между переговорами и началом военных действий.
Министр считает, что сценарий переговоров вполне возможен. Он напомнил, что на недавней встрече советников "нормандской четверки" был достигнут определенный прогресс в направлении деэскалации. "Небольшой прогресс, но мы можем и дальше двигаться в этом направлении", – сказал Ле Дриан.
14 января после встречи глав МИД стран Евросоюза во французском Бресте Ле Дриан объявил, что вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок намерен "в ближайшее время" побывать на линии разграничения на Донбассе. Они планируют приехать в Украину 7 и 8 февраля.
30 января Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
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