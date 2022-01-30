"Ни шага больше!": Франция предупредила Путина о последствиях вторжения в Украину

Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает BFMTV.

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Глава французской дипломатии изложил стратегию Парижа, основанную на трех принципах: твердость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

"Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия. Это не может быть заявлено более четко. Моя немецкая коллега сказала: "Ни шага больше!", я использую это это выражение", – сказал Ле Дриан.

Любая ошибка Владимира Путина приведет к серьезным последствиям и приведет к мощным санкциям, вся Европа находится едина в этом смысле, уверен Ле Дриан.

По его словам, российский президент хочет контролировать свое "ближнее зарубежье", расширить "зону влияния" и считает Украину частью и основным камнем преткновения своего плана.

Ле Дриан и его немецкая коллега Анналена Бербок планируют приехать в Украину 7 и 8 февраля.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском Северного потока-2 не сдвинется с места.

16 декабря немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода СП-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается.

27 января Бербок заявила, что Берлин готов ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2 в случае вторжения России в Украину.

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Наталия Медведева

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