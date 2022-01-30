UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ни шага больше!": Франция предупредила Путина о последствиях вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 16:44
Жан-Ив Ле Дриан (Фото: EPA-EFE/THOMAS COEX)

Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает BFMTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава французской дипломатии изложил стратегию Парижа, основанную на трех принципах: твердость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

"Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия. Это не может быть заявлено более четко. Моя немецкая коллега сказала: "Ни шага больше!", я использую это это выражение", – сказал Ле Дриан.

Любая ошибка Владимира Путина приведет к серьезным последствиям и приведет к мощным санкциям, вся Европа находится едина в этом смысле, уверен Ле Дриан.

По его словам, российский президент хочет контролировать свое "ближнее зарубежье", расширить "зону влияния" и считает Украину частью и основным камнем преткновения своего плана.

Ле Дриан и его немецкая коллега Анналена Бербок планируют приехать в Украину 7 и 8 февраля.

  • Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском Северного потока-2 не сдвинется с места.
  • 16 декабря немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода СП-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается.
  • 27 января Бербок заявила, что Берлин готов ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2 в случае вторжения России в Украину.

Читайте также: Глава МИД Франции допускает остановку Северного потока-2 в ответ на агрессию России

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Жан-Ив Ле Дриан франция вторжение владимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 