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Россия может сделать фейковое видео с жертвами, чтобы "оправдать" вторжение – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 07:57
Россия может сделать фейковое видео с жертвами, чтобы
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами, сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"У США есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованные атаки украинских военных или спецслужб как предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – заявил он.

По его словам, одним из сценариев, которые рассматривает РФ, является создание фейкового видео, полностью сфабрикованного российскими спецслужбами.

На этом видео могут быть изображены графические сцены фейковых взрывов, погибших, скорбящих, разрушений или военной техники, отметил Прайс.

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Спикер Госдепа отдельно подчеркнул: сценарий с видео – лишь один из вариантов. "Мы не знаем, обязательно ли Россия воспользуется тем или иным вариантом в ближайшие дни", – добавил он.

Спикер Госдепа подчеркнул: США объявляют эту информацию, чтобы обнажить масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и отговорить РФ от этой опасной кампании и военной атаки.

"Мы вновь призываем Россию прекратить свою деструктивную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, снизить напряженность и приступить к дипломатии и диалогу для мирного решения", – подытожил Прайс.

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Марк Сировой
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Нед Прайс госдеп вторжение войска россии повод видео
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