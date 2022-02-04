Россия может сделать фейковое видео с жертвами, чтобы "оправдать" вторжение – Госдеп

По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами, сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"У США есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованные атаки украинских военных или спецслужб как предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – заявил он.

По его словам, одним из сценариев, которые рассматривает РФ, является создание фейкового видео, полностью сфабрикованного российскими спецслужбами.

На этом видео могут быть изображены графические сцены фейковых взрывов, погибших, скорбящих, разрушений или военной техники, отметил Прайс.

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Спикер Госдепа отдельно подчеркнул: сценарий с видео – лишь один из вариантов. "Мы не знаем, обязательно ли Россия воспользуется тем или иным вариантом в ближайшие дни", – добавил он.

Спикер Госдепа подчеркнул: США объявляют эту информацию, чтобы обнажить масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и отговорить РФ от этой опасной кампании и военной атаки.

"Мы вновь призываем Россию прекратить свою деструктивную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, снизить напряженность и приступить к дипломатии и диалогу для мирного решения", – подытожил Прайс.

3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия разработала план по созданию повода для вторжения в Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении с предполагаемыми жертвами не только на востоке Украины, но и в России.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

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Марк Сировой

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