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Мир будет скептичен, если РФ попробует создать повод для вторжения – глава посольства США

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 06:43
Мир будет скептичен, если РФ попробует создать повод для вторжения – глава посольства США - Фото
Кристина Квин (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мир скептично воспримет попытки России создать повод для нового нападения на Украину. Об этом в эфире ток-шоу Право на власть на 1+1 заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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По ее словам, всем стало понятно, как играет Россия – она может спровоцировать бой, атаку, а потом обвинить в этом Украину и использовать это как причину для нападения.

Квин считает, что России будет очень тяжело провернуть одну из таких операций, которые они уже делали в прошлом.

"Если они попробуют сделать что-то подобное, какую-то крупномасштабную атаку, скажем, на Донбассе, который они контролируют. И Россия или российские сепаратисты (боевики, – ред.) будут обвинять Украину в этом – то все международное сообщество будет очень скептично настроено на принятие любых заявлений со стороны России, что эти атаки были сделаны или спровоцированы Украиной", – сказала она.

Вчера The Washington Post сообщила, что по данным разведки США, Россия разработала план по созданию повода для вторжения Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении, которое может привести к предполагаемым жертвам не только на востоке Украины, но и в России.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

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Марк Сировой
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Донбасс Посольство США вторжение Кристина Квин войска россии повод
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