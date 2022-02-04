Мир будет скептичен, если РФ попробует создать повод для вторжения – глава посольства США
Мир скептично воспримет попытки России создать повод для нового нападения на Украину. Об этом в эфире ток-шоу Право на власть на 1+1 заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, всем стало понятно, как играет Россия – она может спровоцировать бой, атаку, а потом обвинить в этом Украину и использовать это как причину для нападения.
Квин считает, что России будет очень тяжело провернуть одну из таких операций, которые они уже делали в прошлом.
"Если они попробуют сделать что-то подобное, какую-то крупномасштабную атаку, скажем, на Донбассе, который они контролируют. И Россия или российские сепаратисты (боевики, – ред.) будут обвинять Украину в этом – то все международное сообщество будет очень скептично настроено на принятие любых заявлений со стороны России, что эти атаки были сделаны или спровоцированы Украиной", – сказала она.
Вчера The Washington Post сообщила, что по данным разведки США, Россия разработала план по созданию повода для вторжения Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении, которое может привести к предполагаемым жертвам не только на востоке Украины, но и в России.
По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в этом не увидели.
- 1 февраля El Pais опубликовало полный текст ответов США и НАТО, Госдеп подтвердил их подлинность.
Читайте также: Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая
Комментарии