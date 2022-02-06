Макрон: Интенсивность нашего диалога с Россией, скорее всего, предотвратит вторжение

Интенсивность диалога, который Франция ведет с Россией, с высокой вероятностью предотвратит военное вторжение, а следующим вопросом будет деэскалация. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал накануне визита в Москву и Киев в интервью Journal de Dimanche.

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Макрон исходит из того, что лидер РФ Владимир Путин сконцентрировал войска на границе с Украиной не для вторжения, а как аргумент в переговорах с Западом.

"Сегодняшняя геополитическая задача России определенно не Украина, а закрепление правил взаимодействия с НАТО и Евросоюзом", – сказал президент Франции.

Он считает, что "безопасность и суверенитет Украины, как и любой другой страны Европы, не могут быть предметом компромисса", однако "Россия имеет право поднимать вопросы ее собственной безопасности".

Макрон намерен в понедельник 7 февраля нанести экстренный визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев.

3 февраля 2022 года The Washington Post сообщила, что Россия разработала план по созданию повода для вторжения в Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении с предполагаемыми жертвами не только на востоке Украины, но и в России.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

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Сергей Бережной

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