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Макрон: Интенсивность нашего диалога с Россией, скорее всего, предотвратит вторжение

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 18:42
Макрон: Интенсивность нашего диалога с Россией, скорее всего, предотвратит вторжение - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото - EPA)

Интенсивность диалога, который Франция ведет с Россией, с высокой вероятностью предотвратит военное вторжение, а следующим вопросом будет деэскалация. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал накануне визита в Москву и Киев в интервью Journal de Dimanche.  

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Макрон исходит из того, что лидер РФ Владимир Путин сконцентрировал войска на границе с Украиной не для вторжения, а как аргумент в переговорах с Западом.

"Сегодняшняя геополитическая задача России определенно не Украина, а закрепление правил взаимодействия с НАТО и Евросоюзом", – сказал президент Франции.

Он считает, что "безопасность и суверенитет Украины, как и любой другой страны Европы, не могут быть предметом компромисса", однако "Россия имеет право поднимать вопросы ее собственной безопасности".

Макрон намерен в понедельник 7 февраля нанести экстренный визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. 

Читайте также: Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая

Сергей Бережной
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