У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна не признает "референдумы", поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Об этом он сообщил в интервью CNN Turk.

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По его словам, Турция не считает правильными "односторонние попытки проведения "референдума", так как страна не признала псевдореферендум и аннексию Крыма в 2014 году, а поэтому позиция в таких "голосованиях" остается прежней.

"Мы признаем территориальную целостность украинского народа и государства и заявляем, что поддерживаем Украину", — сказал Калын.

Он отметил, что Турция является "единственной страной, которая искренне стремится положить конец войне".

"Российская сторона делает шаги, чтобы укрепить свои позиции. Эта война затянется, к сожалению, картина такова, что она затянется. Могла ли быть договоренность об отгрузке зерна, если бы наш президент не провел этих переговоров? Нам нужно больше таких инициатив в будущем", — заявил спикер Эрдогана.

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Дмитро Гриниченко

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