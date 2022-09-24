У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна не признает "референдумы", поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Об этом он сообщил в интервью CNN Turk.
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По его словам, Турция не считает правильными "односторонние попытки проведения "референдума", так как страна не признала псевдореферендум и аннексию Крыма в 2014 году, а поэтому позиция в таких "голосованиях" остается прежней.
"Мы признаем территориальную целостность украинского народа и государства и заявляем, что поддерживаем Украину", — сказал Калын.
Он отметил, что Турция является "единственной страной, которая искренне стремится положить конец войне".
"Российская сторона делает шаги, чтобы укрепить свои позиции. Эта война затянется, к сожалению, картина такова, что она затянется. Могла ли быть договоренность об отгрузке зерна, если бы наш президент не провел этих переговоров? Нам нужно больше таких инициатив в будущем", — заявил спикер Эрдогана.
- На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, получивших паспорт РФ.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
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