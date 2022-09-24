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У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 13:11
У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна не признает "референдумы", поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Об этом он сообщил в интервью CNN Turk.

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По его словам, Турция не считает правильными "односторонние попытки проведения "референдума", так как страна не признала псевдореферендум и аннексию Крыма в 2014 году, а поэтому позиция в таких "голосованиях" остается прежней. 

"Мы признаем территориальную целостность украинского народа и государства и заявляем, что поддерживаем Украину", — сказал Калын.

Он отметил, что Турция является "единственной страной, которая искренне стремится положить конец войне". 

"Российская сторона делает шаги, чтобы укрепить свои позиции. Эта война затянется, к сожалению, картина такова, что она затянется. Могла ли быть договоренность об отгрузке зерна, если бы наш президент не провел этих переговоров? Нам нужно больше таких инициатив в будущем", — заявил спикер Эрдогана. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко
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война Турция псевдореферендум реджеп тайип эрдоган
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