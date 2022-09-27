"Прекратите играть в эту игру". Кулеба обратился к "переговорщикам" и нейтральным странам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не хочет никаких переговоров, и посоветовал другим странам "прекратить играть в эту игру", предлагая свои услуги в качестве посредников на переговорах. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колони.

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Кулеба решил "воспользоваться возможностью" на брифинге и обратился ко всем странам, которые в последнее время из разных уголков мира настаивали на необходимости переговоров, а также предлагали свои услуги в посредничестве между Россией и Украиной.

"Россия не хочет никаких переговоров. Прекратите играть в эту игру. Займитесь тем, что сейчас нужно больше всего – поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика", – сказал Кулеба.

Он отметил, что, к сожалению, время переговоров не настало, и причина этому – исключительно позиция РФ.

Также он обратился к так называемым нейтральным странам, "которые думают, что они могут отсидеться".

"Нет, к сожалению, отсидеться вам не удастся. Нужно занимать позицию. Позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира", – сказал глава МИД.

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал, чтобы Турция была посредником в переговорах между Украиной и РФ, в том числе на уровне Зеленский – Путин.

О разработке "мирного плана" для Украины уже заявляли в Италии и Мексике.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что они вместе с экс-канцлером Ангелой Меркель могли бы стать посредниками в переговорах о мире между Зеленским и Путиным. В Офисе президента идею не оценили.

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Оксана Житнюк

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