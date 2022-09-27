Украина не отказывается от переговоров с Россией о контрибуциях и репарациях – Данилов

Украина никогда не выступала против ведения переговоров с Россией – например, переговоров по вопросам выплаты Кремлем Украине контрибуций и репараций. Об этом написал в Twitter секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Украина никогда не была против переговоров с РФ... по контрибуциям и репарациям. Чем дольше кремлевский режим оттягивает такие переговоры – тем ужаснее будут условия и больше суммы. А задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", – написал Данилов.

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.

Сергій Бережний

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