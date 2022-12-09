ISW: Путин затягивает войну, а заявления Пескова о "целях" — это дезинформация для Запада

Российский диктатор Владимир Путин затягивает войну против Украины, а заявления его спикера Дмитрия Пескова о ее якобы целях — это информационная операция для введения в заблуждение Запада и склонения Украины к переговорам. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Кремль не отказался от максималистских целей в войне, несмотря на заявления Пескова о том, что РФ якобы хочет оккупировать только Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Одновременно он по сути подтвердил, что Москва хочет установить марионеточное правительство в Киеве, снова заговорив о "денацификации" — таким образом Россия стремится ликвидировать способность Украины противостоять ей, отмечает ISW.

"Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева. Комментарии Пескова не были отражением военных целей или требований России", — сказано в сводке.

Институт обращает внимание на заявления Путина об имперской истории РФ, которые он называет дополнительными индикаторами того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета.

Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, а также подтолкнуть Киев к переговорам и уступкам, резюмировали в сообщении.

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Дмитро Гриниченко

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