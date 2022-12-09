UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ISW: Путин затягивает войну, а заявления Пескова о "целях" — это дезинформация для Запада

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 07:16
ISW: Путин затягивает войну, а заявления Пескова о
Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин затягивает войну против Украины, а заявления его спикера Дмитрия Пескова о ее якобы целях — это информационная операция для введения в заблуждение Запада и склонения Украины к переговорам. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что Кремль не отказался от максималистских целей в войне, несмотря на заявления Пескова о том, что РФ якобы хочет оккупировать только Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. 

Одновременно он по сути подтвердил, что Москва хочет установить марионеточное правительство в Киеве, снова заговорив о "денацификации" — таким образом Россия стремится ликвидировать способность Украины противостоять ей, отмечает ISW.

"Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева. Комментарии Пескова не были отражением военных целей или требований России", — сказано в сводке.

Институт обращает внимание на заявления Путина об имперской истории РФ, которые он называет дополнительными индикаторами того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета.

Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, а также подтолкнуть Киев к переговорам и уступкам, резюмировали в сообщении.

Читайте также: Подоляк: Путин будет бить по энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин дмитрий песков isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 