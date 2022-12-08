Подоляк: Путин будет бить по энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием
08.12.2022, 15:24
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Зимой российский диктатор Владимир Путин будет бить по украинской энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, Кремль будет ставить на удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы оставить миллионы людей без света и спровоцировать волну беженцев.
Он отметил, что россияне также запустят информационную кампанию о необходимости перемирия, чтобы "прекратить страдания".
Подоляк считает, что Путин будет снова угрожать ядерным оружием, если его план не сработает.
- Путина назвали "неудачником года" по версии Politico, так как он не смог осуществить свою мечту о "великой России" и проигрывает войну против Украины.
- Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операций Вооруженных Сил Украины, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Милли считает, что Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.
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