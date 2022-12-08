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Подоляк: Путин будет бить по энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 15:24
Подоляк: Путин будет бить по энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Зимой российский диктатор Владимир Путин будет бить по украинской энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Кремль будет ставить на удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы оставить миллионы людей без света и спровоцировать волну беженцев.

Он отметил, что россияне также запустят информационную кампанию о необходимости перемирия, чтобы "прекратить страдания". 

Подоляк считает, что Путин будет снова угрожать ядерным оружием, если его план не сработает. 

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты — Буданов

Дмитро Гриниченко
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