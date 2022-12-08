Подоляк: Путин будет бить по энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием

Зимой российский диктатор Владимир Путин будет бить по украинской энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Кремль будет ставить на удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы оставить миллионы людей без света и спровоцировать волну беженцев.

Он отметил, что россияне также запустят информационную кампанию о необходимости перемирия, чтобы "прекратить страдания".

Подоляк считает, что Путин будет снова угрожать ядерным оружием, если его план не сработает.

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Дмитро Гриниченко

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