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Путин собирается подавлять протесты мобилизованных россиян и их родственников — ISW

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 06:54
Путин собирается подавлять протесты мобилизованных россиян и их родственников — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин готовится к объявлению новой волны мобилизации и собирается подавлять протесты призывников и их родственников. К такому выводу пришли в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слухи о второй волне мобилизации, чтобы распылить общественное недовольство — он призвал ориентироваться на сообщения Минобороны РФ и "игнорировать провокации". 

Путин усиливает меры, чтобы мобилизованные не жаловались на проблемы с призывом — он подписал закон, который запрещает митинги в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах, вероятно, для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей.

ISW отмечает, что решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официально объявить войну Украине не устранит ограничения российской военной мощи, так как РФ одновременно может обучать только 130 000 призывников. 

Кремлю потребовалось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые части мобилизованных, в то время как другие плохо подготовленные и обеспеченные  были преждевременно отправлены на передовую.

Читайте также: Мобилизация в России увеличила угрозу для ВСУ. Новые призывники уже подготовлены — Сырский

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин мобилизация в россии isw
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