Австрийская столица сейчас является одним самых "русских" городов Европы – на улицах постоянно слышен русский язык, а лица российских топ-менеджеров и политиков мелькают на выходах из пятизвездочных отелей. Об этом говорится в расследовании "Вена по-русски" журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

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По данным УП, 1 сентября в венский аэропорт прилетел из Дубая частный самолет подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова – №28 в рейтинге российских богачей по версии Forbes. Борт несколько дней стоял на парковке возле VIP-терминала, а потом переместился в ангар.

Журналисты УП также встретили в Вене главного бухгалтера Лукайла Вячеслава Верхова, который также является акционером компании. Тот подтвердил, что он россиянин, но своего имени не называл. Сказал, что не поддерживает "операцию" (полномасштабное вторжение РФ в Украину, – ред.), но при этом "плохо" относится к запрету на въезд россиян в Европу.

"Мы самые пострадавшие люди. Мы, люди, которые работали в Европе и живем в Европе, и сейчас у нас возникают огромные проблемы", – пожаловался россиянин.

Журналисты нашли в Вене и одного из членов правления Лукайла Олега Пашаева – курил сигару на террасе ресторана и пил вино.

На выходе из пятизвездочного отеля журналисты встретили бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова. С 2012 года он работает спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа.

На улицах города был замечен в октябре и "либеральный" российский блогер Илья Варламов. Гулял по столице Австрии и один из самых богатых бизнесменов Санкт-Петербурга и бизнес-партнер экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, собственник промышленной группы "Союз" Александр Усов. Повстречался журналистам также член правления Райффайзен Банка в РФ Никита Патрахин, и многие другие представители "элиты" РФ.

В сентябре УП публиковала расследование о "венском батальоне". Журналисты нашли в столице Австрии украинских VIP-беженцев – народных депутатов, судей и бизнесменов.

В ноябре УП нашла в Вене бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко, которого украинский суд сегодня заочно арестовал. После увольнения с должности главы НБУ Шевченко сообщили о подозрении по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.

Оксана Житнюк

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