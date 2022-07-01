США заморозили активы российского олигарха Керимова на $1 млрд
Министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, связанные с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На сайте ведомства сообщается, что замороженные активы принадлежат расположенной в штате Делавэр компании Heritage Trust. Траст был создан в июле 2017 года и, по данным властей США, использовался для управления активами Керимова.
Настоящий владелец был скрыт за сетью фиктивных компаний, однако властям США удалось установить, что некоторые финансовые вливания в Heritage Trust были связаны с российским бизнесменом. Позже этот траст инвестировал деньги в крупные государственные и частные компании.
Бенефициаром траста Минфин США называет депутата Госдумы и племянника Керимова Руслана Гаджиева. Он попал под санкции в марте этого года.
Сам Керимов находится под санкциями с 2018 года.
- В июне 2022 года США отобрали у Керимова его многомиллионную яхту Amadea .
Комментарии