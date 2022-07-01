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США заморозили активы российского олигарха Керимова на $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 01:24
США заморозили активы российского олигарха Керимова на $1 млрд - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, связанные с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым.

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На сайте ведомства сообщается, что замороженные активы принадлежат расположенной в штате Делавэр компании Heritage Trust. Траст был создан в июле 2017 года и, по данным властей США, использовался для управления активами Керимова.

Настоящий владелец был скрыт за сетью фиктивных компаний, однако властям США удалось установить, что некоторые финансовые вливания в Heritage Trust были связаны с российским бизнесменом. Позже этот траст инвестировал деньги в крупные государственные и частные компании.

Бенефициаром траста Минфин США называет депутата Госдумы и племянника Керимова Руслана Гаджиева. Он попал под санкции в марте этого года.

Сам Керимов находится под санкциями с 2018 года.

Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией Полюс и международным аэропортом Махачкала в Дагестане. Он один из самых богатых российских олигархов. По оценкам Forbes, в 2021 году состояние Керимова выросло почти на 60% до $15,8 млрд.
  • В июне 2022 года США отобрали у Керимова его многомиллионную яхту Amadea .
Андрей Водяный
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Сулейман Керимов Россия США олигархи
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