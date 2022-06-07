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Фиджи отдала США яхту олигарха Керимова. Суд решил, что удерживать ее слишком дорого

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 10:16
Фиджи отдала США яхту олигарха Керимова. Суд решил, что удерживать ее слишком дорого - Фото
Фото: полиция Фиджи

Суд на Фиджи принял окончательное решение о передаче США арестованной яхты Amadea, которая считается собственностью подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В решении суда говорится, что содержание арестованной яхты обходится Фиджи слишком дорого, поэтому в интересах общины должна покинуть ее территориальные воды. Власти США обязались компенсировать потери Фиджи, но судья решил, что это неважно: эти деньги можно использовать с большей пользой, пишет местное издание Fiji Village.

После решения суда яхта покинула порт города Лаутока, где она находилась больше месяца.

Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией Полюс и международным аэропортом Махачкала в Дагестане. Он один из самых богатых российских олигархов. По оценкам Forbes, в 2021 году состояние Керимова выросло почти на 60% до $15,8 млрд.

106-метровую яхту Amadea спустили на воду в 2017 году на немецкой корабле Lürssen, строящей одни из самых дорогих яхт в мире. Ее экстерьер разработал известный норвежский дизайнер Эспен Ойно, а внутренним убранством занимался Франсуа Зуретти.

Роскошная 106-метровая яхта Amadea прибыла из Мексики на Фиджи в середине апреля, где она была задержана по запросу США. Американские власти подали ходатайство об аресте судна, и 3 мая судья Дипти Амаратунга (Deepthi Amaratunga) удовлетворил его.

США уверены, что судно принадлежит находящемуся под санкциями Керимову, но защита это отрицает.

Компания Millemarin Investment Ltd, на которую зарегистрирована яхта, подала апелляцию, утверждая, что реальный владелец – бывший глава Роснефти Эдуард Худайнатов. Российские СМИ называют его также настоящим владельцем яхты "Шехерезада", приписываемой Владимиру Путину.

Читайте также: Европа и США охотятся за яхтами и зарубежными виллами олигархов Путина. Что уже нашли?

Андрей Водяный
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Сулейман Керимов США яхты Фиджи
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