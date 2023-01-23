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ЕС согласовал новый транш военной помощи для Украины. Венгрия сняла вето

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 17:16
ЕС согласовал новый транш военной помощи для Украины. Венгрия сняла вето - Фото
Фото: МИД Венгрии

Страны Евросоюза в понедельник, 23 января, согласовали очередной уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

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Речь идет о деньгах из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины.

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза благодаря этому решению достиг уже 3,6 млрд евро.

Еще 45 млн евро министры иностранных дел ЕС согласились выделить на оборудование для военной тренировочной миссии ЕС для Украины, указывает Reuters.

Венгрия собиралась блокировать седьмой транш военной помощи Евросоюза, но сегодня сняла вето.

"Любое решение, которое может привести к продолжению или потенциальной эскалации войны, противоречит нашим интересам. Поэтому мы не считаем хорошей идеей увеличивать поставки оружия, но в то же время мы не препятствуем выполнению решения ЕС по этому поводу", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что дальнейшие решения в поддержку Украины осложняются тем, что на Закарпатье якобы притесняют венгерское меньшинство.

Сийярто заявил, что там начались "внезапные, массовые и безосновательные увольнения директоров и учителей венгерских школ" и убирают венгерскую национальную символику. "Все это признаки серьезной, концентрированной антивенгерской атаки", – пожаловался он.

Андрій Водяний
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евросоюз Венгрия транш Петер Сийярто военная помощь
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