В РФ решили "заочно арестовать" Буданова из-за Крымского моста. Глава ГУР: Мне приятно

Сегодня, 21 апреля, суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Глава ГУР в комментарии Украинской правде сказал, что считает это хорошей оценкой работы украинской разведки.

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Как сообщают российские пропагандисты, суд в Москве заочно арестовал Буданова на два месяца, "которые следует отчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ".

В России Буданова обвиняют по делу о взрыве на незаконно построенном россиянами Крымском мосту. ФСБ РФ считает, что ГУР было организатором взрыва.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там [в РФ] не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – прокомментировал Буданов свой "заочный арест" на территории страны-агрессора.

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

В своем "расследовании" в РФ пришли к тому, что к подрыву моста причастен Буданов и ГУР в целом. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".

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Оксана Житнюк

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