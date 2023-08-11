После переговоров с США стартовали консультации о гарантиях безопасности с Великобританией

Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева, предусмотренных в рамках декларации G7. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что к декларации G7 уже присоединились 13 стран.

"И действительно, сегодня мы начали такие консультации после наших американских коллег с нашими друзьями, партнерами из Великобритании", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эта страна – один из главных стратегических партнеров Украины.

Ермак отметил, что декларация G7 является рамочной и формирует определенный минимум гарантий для Украины. Во время двусторонних переговоров с каждой страной уже будут формироваться отдельные договоры, которые "будут схожими, но будут отличаться".

Он добавил, что у Украины уже есть договоренности о начале консультаций практически со всеми странами, которые присоединились к декларации.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США.

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