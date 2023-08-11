Після переговорів зі США стартували консультації про гарантії безпеки із Великою Британією

Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що до декларації G7 вже доєднались 13 країн.

"І дійсно, сьогодні ми розпочали такі консультації після наших американських колег з нашими друзями, партнерами з Великої Британії", – сказав Єрмак.

Він наголосив, що ця країна є одним із головних стратегічних партнерів України.

Єрмак зазначив, що декларація G7 є рамковою і формує певний мінімум гарантій для України. Під час двосторонніх переговорів з кожною країною вже формуватимуться окремі договори, які "будуть схожими, але будуть відрізнятись".

Він додав, що Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.

У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США.

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