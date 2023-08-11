Після переговорів зі США стартували консультації про гарантії безпеки із Великою Британією
Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що до декларації G7 вже доєднались 13 країн.
"І дійсно, сьогодні ми розпочали такі консультації після наших американських колег з нашими друзями, партнерами з Великої Британії", – сказав Єрмак.
Він наголосив, що ця країна є одним із головних стратегічних партнерів України.
Єрмак зазначив, що декларація G7 є рамковою і формує певний мінімум гарантій для України. Під час двосторонніх переговорів з кожною країною вже формуватимуться окремі договори, які "будуть схожими, але будуть відрізнятись".
Він додав, що Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.
- За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
- У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
- 4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США.
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