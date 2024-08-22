Буданов підтвердив, що на "Саваслейці" знищено надзвуковий МіГ-31 та два транспортні Іл-76

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Ілюстративне фото: EPA)

16 серпня унаслідок українського дронового удару на російському аеродромі "Саваслейка" було знищено надзвуковий винищувач-перехоплювач МіГ-31 та два транспортні літаки Іл-76. Такі російські втрати підтвердив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Warzone.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, на "Саваслейці" знищено МіГ-31 та два Іл-76 унаслідок удару українськими безпілотниками 16 серпня.

Начальник ГУР не уточнює, яку саме модифікацію МіГ-31 було знищено.

Раніше співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що унаслідок удару відомства по "Саваслейці" було знищено літак МіГ-31К або МіГ-31І, два літаки Іл-76 та пошкоджено п'ять суден — можливо, МіГ-31К/І.

МіГ-31 обох вищезгаданих модифікацій може запускати аеробалістичні ракети "Кинджал". Щодо відмінностей: пропагандисти РФ стверджували, що у модифікації МіГ-31І є цифрова система управління, яка в автоматичному режимі (без участі пілота) виводить літак на потрібну траєкторію й запускає ракету у розрахований момент.

Іл-76 — це важкий військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами та заявленою максимальною швидкістю 900 км/год.

Буданов повідомив, що ГУР 21 серпня здійснило дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області.

Читайте також: Наймасштабніша атака на аеродроми: СБУ та Сили оборони вдарили по чотирьох летовищах Росії – джерело