Буданов підтвердив удар по Москві: Били по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво"

Також дронова атака прийшлася і по "Міллерові" Ростовської області. Наслідки операції встановлюються, заявив начальник ГУР

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Головне управління розвідки 21 серпня здійснило дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області. Про це повідомив начальник воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Warzone.

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Голова ГУР повідомив, що 21 серпня його відомство провело кілька операцій із застосуванням безпілотників.

Воєнна розвідка використала 50 дронів для ударів по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" у Москві, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області, розповів Буданов.

Він зазначив, що наразі ГУР перевіряє дані щодо наслідків цієї операції.

Ось "Остаф'єво" та "Міллерово" на Google-мапах:

Згодом Буданов додав, що "Остаф'єво" було "хибною ціллю", воно використовується росіянами для транспортної авіації.

Також він повідомив, що центр радіотехнічної розвідки розташований у Подольському районі Підмосков'я, у близько 8 км на південь від летовища.

В "Остаф'єві", окрім міжнародного аеропорту, є державний аеродром спільного базування, який перебуває у віданні Міністерства оборони РФ.

Сервіс Fire Information for Resource Management System компанії NASA не зафіксував пожеж в "Остаф'єві" та "Міллерові", у Подольському районі пожежа була, проте не відомо, чи це та сама локація, про яку говорив Буданов

У відкритому доступі наразі немає детальних супутникових знімків з цих місць, тому встановити реальні наслідки дронової атаки поки що неможливо.

У ніч проти 21 серпня Москва та Московська область РФ були під атакою безпілотників. Мер російської столиці заявив, що це була одна з наймасштабніших атак. Окупанти традиційно заявляли, що нібито збили всі дрони.

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