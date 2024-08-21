Росіяни скаржаться на "одну з наймасштабніших" атак дронів на Москву – відео
У ніч проти 21 серпня Москва та Московська область РФ були під атакою безпілотників. Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін, назвавши атаку однією з наймасштабніших.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За його словами, вночі сили протиповітряної оборони нібито збили біля Москви 10 ударних дронів. Зокрема, як зазначив Собянін, деякі безпілотники збили біля міста Подольськ.
"Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", – написав мер Москви.
Він зазначив, що травмованих та руйнувань унаслідок падіння уламків дронів нібито немає.
Водночас місцеві пабліки розповсюджують відео, на яких видно спалахи в небі та чутно проліт безпілотників й вибухи.
LIGA.net звернулась за коментарями до Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України.
Обережно: на відео ненормативна лексика.
- 11 серпня 2023 року у Москві вибухнув дрон. Відео з вибухом безпілотника-камікадзе у центральному окрузі Москви потрапило у кадр трансляції чемпіонату Росії з веслувального спорту.
- 26 листопада Собянін заявив про "масовану атаку" дронів, що нібито летіли на Москву.
Читайте також: ЗСУ вдарили по комплексу С-300 окупантів в Ростовській області РФ