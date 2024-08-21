Россияне жалуются на "одну из самых масштабных" атак дронов на Москву – видео

Москва (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 августа Москва и Московская область РФ были под атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, назвав атаку одной из самых масштабных.

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По его словам, ночью силы противовоздушной обороны якобы сбили около Москвы 10 ударных дронов. В частности, как отметил Собянин, некоторые беспилотники сбили возле города Подольск.

"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", – написал мэр Москвы.

Он отметил, что травмированных и разрушений в результате падения обломков дронов якобы нет.

В то же время местные паблики распространяют видео, на которых видны вспышки в небе и слышен пролет беспилотников и взрывы.

LIGA.net обратилась за комментариями в Главное управление разведки Министерства обороны и Службу безопасности Украины.

Осторожно: видео ненормативная лексика.

11 августа 2023 года в Москве взорвался дрон. Видео со взрывом беспилотника-камикадзе в центральном округе Москвы попало в кадр трансляции чемпионата России по гребле.

26 ноября Собянин заявил о "массированной атаке" дронов, якобы летевших на Москву.

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