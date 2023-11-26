Россияне пишут о "массированной атаке" дронов. Летели на Москву

Представители государства-агрессора России ночью 26 ноября сообщили о "массированной атаке" дронов, якобы летевших на Москву. Первым об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин около 3:25 ночи.

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В течение ночи он рассказал, что беспилотники были в районе Наро-Фоминска (50 км до внешнего транспортного кольца Москвы), в районе Одинцово (задыхающий пригород Москвы), Подольский (южный пригород Москвы), Раменский (юго-восточный пригород Москвы).

Российский мэр утверждает, что беспилотники летели с юго-запада – их видели в Брянской, Калужской и Тульской областях.

В городе Тула (140 км южнее Москвы) обломки якобы попали в жилой дом.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ночью временно не принимали и не отправляли самолеты.

Представители Украины пока не комментировали сообщение об атаке беспилотников.

25 ноября Украина пережила самую массовую с начала войны атаку российских дронов. Были сбиты более 70 "шахедов", летевших в сторону Киева. Воздушная атака в ту ночь продолжалась более шести часов.

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