Росіяни пишуть про "масовану атаку" дронів. Летіли на Москву

Представники держави-агресора Росії уночі 26 листопада повідомили про "масовану атаку" дронів, що нібито летіли на Москву. Першим про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін близько 3:25 ночі.

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Протягом ночі він розказав, що безпілотники були в районі Наро-Фомінська (50 км до зовнішнього транспортного кільця Москви), в районі Одінцово (задіхне передмістя Москви), Подольська (південне передмістя Москви), Раменського (південно-східне передмістя Москви).

Російський мер стверджує, що безпілотники летіли з південного заходу – їх бачили у Брянській, Калузькій і Тульській областях.

У місті Тула (140 км на південь від Москви) уламки нібито влучили в житловий будинок.

Московські аеропорти Внуково й Домодєдово вночі тимчасово не приймали й не відправляли літаків.

Представники України поки що не коментували повідомлення про атаку безпілотників.

25 листопада Україна зазнала наймасовішої з початку війни атаки російських дронів. Було збито понад 70 "шахедів", які летіли в сторону Києва. Повітряна атака тієї ночі тривала понад шість годин.

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