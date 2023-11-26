RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни пишуть про "масовану атаку" дронів. Летіли на Москву

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 06:22
Росіяни пишуть про
Фото: соцмережі

Представники держави-агресора Росії уночі 26 листопада повідомили про "масовану атаку" дронів, що нібито летіли на Москву. Першим про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін близько 3:25 ночі.

Протягом ночі він розказав, що безпілотники були в районі Наро-Фомінська (50 км до зовнішнього транспортного кільця Москви), в районі Одінцово (задіхне передмістя Москви), Подольська (південне передмістя Москви), Раменського (південно-східне передмістя Москви).

Російський мер стверджує, що безпілотники летіли з південного заходу – їх бачили у Брянській, Калузькій і Тульській областях.

У місті Тула (140 км на південь від Москви) уламки нібито влучили в житловий будинок.

Московські аеропорти Внуково й Домодєдово вночі тимчасово не приймали й не відправляли літаків.

Представники України поки що не коментували повідомлення про атаку безпілотників.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадрони
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 