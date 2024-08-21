ВСУ ударили по комплексу С-300 оккупантов в Ростовской области РФ

ЗРК С-300 (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 21 августа Силы обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 россиян в Ростовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, удар нанесли Военно-Морские Силы ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. ЗРК С-300 находился возле города Новошахтинска в Ростовской области РФ.

После удара наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания, точность поражения доразведывается, отметили в Генштабе.

Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили ракету. В то же время местные паблики распространяют видео, на которых виден пожар в районе города Новошахтинск.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 18 августа ГУР поразило нефтебазу оккупантов в районе Пролетарска Ростовской области РФ.

20 августа стало известно, что на российской нефтебазе "Кавказ" Ростовской области, которую атаковали украинские дроны, горят уже 22 из 74 резервуаров с топливом.

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