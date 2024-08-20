Нефтебаза в Пролетарске пылает третьи сутки. Огнем охвачено 22 из 74 резервуаров – видео

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 10 000 квадратных метров. 18 августа ее поразили украинские дроны

Фото: МЧС РФ

На российской нефтебазе "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области, атакованной украинскими дронами, пылают уже 22 из 74 резервуаров с топливом. Пропаганда РФ публикует видео с места, пожар не могут потушить третьи сутки.

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Россияне утверждают, что площадь пожара составила 10 000 кв. м. Огонь охватил 22 цистерны с топливом, всего на нефтебазе их 74. Масштабный пожар пытаются потушить уже третьи сутки, к процессу привлечены по меньшей мере 500 спасателей.

На месте продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации, пишут пропагандисты.

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области близ Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими частями Сил обороны.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.

в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись. 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых.

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