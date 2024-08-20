Нафтобаза у Пролетарську палає третю добу. Вогнем охоплено 22 з 74 резервуарів – відео

Площа пожежі на нафтобазі у Ростовській області сягнула 10 000 квадратних метрів. 18 серпня її уразили українські дрони

Фото: МНС РФ

На російській нафтобазі "Кавказ" у Пролетарську Ростовській області, яку атакували українські дрони, палають уже 22 з 74 резервуарів із паливом. Пропаганда РФ публікує відео з місця, пожежу не можуть загасити третю добу.

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Росіяни стверджують, що площа пожежі сягнула 10 000 кв. м. Вогонь охопив 22 цистерни з паливом, всього на нафтобазі їх 74. Масштабну пожежу намагаються загасити вже третю добу, до процесу залучено щонайменше 500 рятувальників.

На місці триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації, пишуть пропагандисти.

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами Головного управління розвідки у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися. 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, заявлялося про 18 поранених.

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