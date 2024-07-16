Силы обороны поразили РЛС и установки С-300 в оккупированной Донецкой области – видео
В полночь 16 июня Силы обороны ударили по российскому комплексу С-300 на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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По его словам, поражение произошло в полночь в Донецкой области – удар нанесли ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Сырский отметил: по данным разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок оккупантов, но более детальная информация уточняется.
Главком отметил, что ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций захватчиков.
"Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств", – подытожил военный.
В конце видео видно поражение российского комплекса ракетой с кассетной боевой частью.
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- 12 июня защитники снова ударили по С-300 и С-400 в Крыму: подтверждено поражение двух, по третьему — информация уточняется.
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