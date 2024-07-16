В полночь 16 июня Силы обороны ударили по российскому комплексу С-300 на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, поражение произошло в полночь в Донецкой области – удар нанесли ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Сырский отметил: по данным разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок оккупантов, но более детальная информация уточняется.

Главком отметил, что ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций захватчиков.

"Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств", – подытожил военный.

В конце видео видно поражение российского комплекса ракетой с кассетной боевой частью.

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