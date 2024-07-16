Опівночі 16 червня Сили оборони вдарили по російському комплексу С-300 на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, ураження відбулося опівночі на Донеччині – удар здійснили ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Сирський зазначив: за даними розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок окупантів, але більш детальна інформація уточнюється.

Головком зазначив, що раніше вже було знищено понад 20 пускових установок і близько 15 радіолокаційних станцій загарбників.

"Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів", – підсумував військовий.

Наприкінці відео видно ураження російського комплексу ракетою з касетною бойовою частиною.

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