ЗСУ вдарили по комплексу С-300 окупантів в Ростовській області РФ

ЗРК С-300 (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 серпня Сили оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 росіян в Ростовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За інформацією військових, удару завдали Військово-Морські сили ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. ЗРК С-300 був біля міста Новошахтинськ в Ростовській області РФ.

Після удару спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання, точність ураження дорозвідується, зазначили в Генштабі.

Уночі губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили протиповітряної оборони нібито збили ракету. Водночас місцеві пабліки розповсюджують відео, на яких видно пожежу в районі міста Новошахтинськ.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 18 серпня ГУР уразило нафтобазу окупантів у районі Пролетарська Ростовської області РФ.

20 серпня стало відомо, що на російській нафтобазі "Кавказ" у Ростовській області, яку атакували українські дрони, палають уже 22 з 74 резервуарів із паливом.

Читайте також: Сили оборони уразили РЛС і пускові установки С-300 на окупованій Донеччині – відео