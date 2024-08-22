Буданов подтвердил удар по Москве: Били по центру радиотехнической разведки и аэропорту

Также дроновая атака пришлась и по "Миллерово" Ростовской области. Последствия операции устанавливаются, заявил начальник ГУР

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Главное управление разведки 21 августа совершило дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Об этом сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов в интервью The Warzone.

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Глава ГУР сообщил, что 21 августа его ведомство провело несколько операций с применением беспилотников.

Военная разведка использовала 50 дронов для ударов по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" в Москве, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области, рассказал Буданов.

Он отметил, что в настоящее время ГУР проверяет данные о последствиях этой операции.

Вот "Остафьево" и "Миллерово" на Google-картах:

Впоследствии Буданов добавил, что "Остафьево" было "ложной целью", и оно используется россиянами для транспортной авиации.

Также он сообщил, что центр радиотехнической разведки расположен в Подольском районе Подмосковья, около 8 километров к югу от аэропорта.

В "Остафьево", кроме международного аэропорта, есть государственный аэродром совместного базирования, находящийся в ведении Министерства обороны РФ.

Сервис Fire Information for Resource Management System компании NASA не зафиксировал пожаров в "Остафьево" и "Миллерово", в Подольском районе пожар был, однако неизвестно, на той ли локации, о которой говорил Буданов

В открытом доступе пока нет подробных спутниковых снимков с этих мест, поэтому установить реальные последствия дроновой атаки пока невозможно.

В ночь на 21 августа Москва и Московская область РФ были под атакой беспилотников. Мэр российской столицы заявил, что это была одна из самых масштабных атак. Оккупанты традиционно заявляли, что якобы сбили все дроны.

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