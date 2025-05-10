Axios: В звонке Трампу Украина согласилась на прямые переговоры с РФ в случае перемирия
Во время звонка с главой США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский и европейские партнеры заявили, что Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией, если будет достигнута договоренность о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявляет американский новостной ресурс Axios со ссылкой на двух анонимных собеседников.
"Два источника, осведомленных о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией", – передает медиа.
Украина официально не сообщала об этом.
Один из собеседников заявил, что Трамп "похоже, был доволен" тем, что Украина приняла предложение о перемирии и согласилась на прямые переговоры с РФ. Следует отметить, что Украина согласилась на предложение Штатов о прекращении огня еще 11 марта.
Другой источник отметил, что Трамп "был рад услышать", что президент Украины и европейские руководители поддержали его предложение.
По словам собеседника, сейчас Штаты ждут действий со стороны Москвы.
Также во время звонка представители Европы акцентировали Трампу, что их страны введут новые санкции против РФ, если диктатор Владимир Путин откажется от предложения о прекращении огня, отметили источники Axios.
- 10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. Москва пока не согласилась с этой идеей.
- Премьер Великобритании Стармер заявил, что если диктатор Путин не согласится на предложение о 30-дневном перемирии, то США и Европа усилят военную помощь и санкции против страны-агрессора, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.