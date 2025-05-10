Axios: В звонке Трампу Украина согласилась на прямые переговоры с РФ в случае перемирия

Киев официально не сообщал об этом

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Во время звонка с главой США Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский и европейские партнеры заявили, что Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией, если будет достигнута договоренность о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявляет американский новостной ресурс Axios со ссылкой на двух анонимных собеседников.

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"Два источника, осведомленных о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией", – передает медиа.

Украина официально не сообщала об этом.

Один из собеседников заявил, что Трамп "похоже, был доволен" тем, что Украина приняла предложение о перемирии и согласилась на прямые переговоры с РФ. Следует отметить, что Украина согласилась на предложение Штатов о прекращении огня еще 11 марта.

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Другой источник отметил, что Трамп "был рад услышать", что президент Украины и европейские руководители поддержали его предложение.

По словам собеседника, сейчас Штаты ждут действий со стороны Москвы.

Также во время звонка представители Европы акцентировали Трампу, что их страны введут новые санкции против РФ, если диктатор Владимир Путин откажется от предложения о прекращении огня, отметили источники Axios.