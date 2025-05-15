Зеленський не їде до Стамбула, а у США не мають "високих очікувань" – головне про перемовини з РФ

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (Фото: ЕРА)

Українська та російська делегації прибули до Туреччини для проведення перемовин щодо досягнення миру та припинення повномасштабної війни. Російський диктатор Володимир Путін 15 травня не прибув разом із представниками РФ для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. LIGA.net зібрала основні події за день щодо перебігу перемовин в Туреччині.

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Зеленський не хотів їхати до Туреччини. The Washington Post повідомляв, що США та Європа переконали Зеленського не відмовлятися від переговорів у Стамбулі – він прибув туди 15 травня, а з ним голови СБУ та Міноборони. Зазначається, що український лідер був готовий відмовитися від цього, але нібито американські та європейські посадовці переконали його поїхати.

Перемовини у Стамбулі. Вранці 15 травня Росія збрехала про час старту перемовин з Україною. Однак, за даними CNN, станом на 14:00 в Туреччині заявили, що зустріч між Україною та Росією не була запланована. Зеленський пізніше заявив, що час початку переговорів досі невідомий і підкреслив, що це неповага до сторін.

Чому не приїхав Путін і чи прибуде Трамп? Президент САШ Дональд Трамп цікаво пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Стамбула. За словами лідера США, це нібито через те, що його там не буде. Однак Трамп заявив, що готовий приїхати до Стамбула для переговорів 16 травня. Чи очікується візит диктатора РФ до Туреччини, наразі невідомо.

Також лідер США заявив, що зсуву у переговорах не буде без його зустрічі із Путіним. Держсекретар Марко Рубіо також заявив, що єдиний шлях до прориву – це переговори між Трампом та Путіним.

Голова МЗС Польщі Сікорський назвав ставлення Путіна до переговорів у Стамбулі "глузуванням".

Критика делегації перемовників Росії. У Британії звернули увагу, що РФ на переговорах представлятиме делегація "низького рівня". Президент Зеленський також висловив свою думку стосовно представників РФ, назвавши їх "бутафорськими". Держсекретар Рубіо заявив, що рівень російської переговорної групи не свідчить про прорив у діалозі щодо досягнення миру.

Зустріч Зеленського та Ердогана. Президент зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Їхні перемовини тривали майже три години у закритому від преси форматі.

Україна відправила делегації в Стамбул, але президент не поїде. Зеленський заявив, що українська делегація вирушає у Стамбул і переговори з РФ можливі нібито вже ввечері 15 травня. Він заявив, що сам не поїде до Стамбулу, бо туди не приїхав Путін, а тому йому немає чого там робити. Водночас голова російської делегації заявив, що РФ готова до "можливих компромісів" у діалозі.

Також Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах у Стамбулі – її очолить голова Міноборони Рустем Умєров.

Реакція союзників. Міністр оборони Британії заявив, що потрібно натиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. А британський прем'єр-міністр звинуватив Путіна у перешкоджанні припиненню вогню. Президент Туреччини заявив, що готовий прийняти переговори Зеленського з Путіним у своїй країні.

Держсекретар Рубіо заявив, що США не мають високих очікувань від переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.